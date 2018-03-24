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Хет-трик Евсеева принёс «Уралу» победу над кипрским АЕЗ
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Хет-трик Евсеева принёс «Уралу» победу над кипрским АЕЗ 

Чемпионат.com 28 минут назад
«Урал» провёл товарищеский матч с клубом АЕЗ, который выступает в первом кипрском дивизионе. Встреча завершилась победой екатеринбургской команды со счётом 4:1.
Голами в составе «Урала» отличились Николай Сидоркин и Алексей Евсеев, который оформил хет-трик.
«Урал» провёл второй товарищеский матч за сегодняшний день. Ранее команда Александра Тарханова разгромила кипрскую «Кармиотиссу» — 9:1.
«Урал» продолжает подготовку к матчу 24-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча состоится 1 апреля.
Контрольный матч АЕЗ (Кипр) — «Урал» (Россия) — 1:4 (0:1)
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