Хет-трик Евсеева принёс «Уралу» победу над кипрским АЕЗ

«Урал» провёл товарищеский матч с клубом АЕЗ, который выступает в первом кипрском дивизионе. Встреча завершилась победой екатеринбургской команды со счётом 4:1.

«Урал» провёл второй товарищеский матч за сегодняшний день. Ранее команда Александра Тарханова разгромила кипрскую «Кармиотиссу» — 9:1.

«Урал» продолжает подготовку к матчу 24-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча состоится 1 апреля.

Контрольный матч АЕЗ (Кипр) — «Урал» (Россия) — 1:4 (0:1)