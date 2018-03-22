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«Нижний Новгород» проиграл «Венеции» в Кубке Европы ФИБА
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«Нижний Новгород» проиграл «Венеции» в Кубке Европы ФИБА 

LiveSport.Ru 22 марта 2018
В первом матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА «Венеция» обыграла «Нижний Новгород» — 86:76 (20:19, 22:16, 25:23, 19:18).
Ответная игра состоится 28 марта в России.
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