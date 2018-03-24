«Газпром-Югра» выиграл серию плей-аут у «Ярославича» в трёх матчах

В третьем поединке на выезде сургутские волейболисты взяли верх над хозяевами площадки на тай-брейке, отыгравшись со счёта 0:2 по партиям, — 3:2 (22:25, 19:25, 25:17, 25:23, 15:5).

«Ярославич» стал одним из трёх неудачников плей-аут, которым предстоит 19-29 апреля сыграть переходный турнир (два тура в один круг) с командой, занявшей 2-е место в Высшей лиге «А».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Плей-аут. Третий матч

«Ярославич» (Ярославль) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 2:3 (25:22, 25:19, 17:25, 23:25, 5:15).

Итоговый счёт в серии — 0-3.