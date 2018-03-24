Максим Афиногенов: Насчет будущего своего пока ничего не могу сказать

— Не самый лучший матч провели свой, только в третьем периоде собрались. Пусть сезон уже закончен, но если выходишь на лед — надо играть. Главный тренер «Витязя» Валерий Белов сказал, что я сам захотел сыграть сегодня? Ничего удивительного здесь нет, просто я люблю играть в хоккей. Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в контрольном матче РИА «Новости». Насчет будущего своего пока ничего не могу сказать, мы обсуждаем с клубом. Мы на стадии обсуждения, все узнаете, — передает слова Афиногенова Напомним, что «Витязь» в субботу уступил в контрольном матче «Динамо» со счетом 3:6.