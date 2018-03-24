Ещё
Максим Афиногенов: Насчет будущего своего пока ничего не могу сказать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Максим Афиногенов: Насчет будущего своего пока ничего не могу сказать 

Советский спорт 42 минуты назад
— Не самый лучший матч провели свой, только в третьем периоде собрались. Пусть сезон уже закончен, но если выходишь на лед — надо играть. Главный тренер «Витязя» Валерий Белов сказал, что я сам захотел сыграть сегодня? Ничего удивительного здесь нет, просто я люблю играть в хоккей.
Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в контрольном матче
Насчет будущего своего пока ничего не могу сказать, мы обсуждаем с клубом. Мы на стадии обсуждения, все узнаете, — передает слова Афиногенова РИА «Новости».
Напомним, что «Витязь» в субботу уступил в контрольном матче «Динамо» со счетом 3:6.
Советский спорт: последние новости
«Енисей» повел в серии с «Динамо-ЛО» в плей-ауте Суперлиги Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в контрольном матче Денис Тумасян: Не думаем о том, что «Зенит» – наш сосед и конкурент в таблице РФПЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Минспорта удручил результат матча с бразильцами38
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео10
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова172
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой107
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение