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Даянова и Ушкова вышли в полуфинал первого чемпионата Европы по снежному волейболу
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Даянова и Ушкова вышли в полуфинал первого чемпионата Европы по снежному волейболу 

ТАСС 47 минут назад
ТАСС, 24 марта. Россиянки Людмила Даянова и Мария Ушкова вышли в полуфинал первого чемпионата Европы по снежному волейболу, который проходит в австрийских городах Ваграйн и Флахау.
В 1/8 финала россиянки со счетом 11:3, 11:8 обыграли словачек Ленку Вандакову и Алису Бертову, а в четвертьфинале одержали победу над соотечественницами Екатериной Сырцевой и Ксенией Хакимзяновой (11:9, 11:7). В полуфинале Даянова и Ушкова сыграют против Бугры Эрильдиз и Алены Ванс из Турции.
В мужской части соревнований россияне Юрий Богатов и Павел Ракусов в четвертьфинале обыграли австрийцев Александра Хубера и Мартина Штрейтфеллнера (11:8, 11:6) и вышли в 1/2 финала, где сыграют с немцами Полом Беккером и Йонасом Шредером. В другом полуфинале еще одна российская пара Тарас Мыськив и Руслан Даянов встретятся с Армасом Румсевичюсом и Лукасом Каздайлисом из Литвы.
Международная федерация волейбола представила снежный волейбол на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые прошли в феврале. В выставочном матче приняли участие мировые звезды классического и пляжного волейбола, в том числе олимпийские чемпионы бразилец Жиба и серб Владимир Грбич, самый ценный игрок Олимпиады-2012 Ким Ен Кун из Южной Кореи, трехкратный призер Олимпиад бразилец Эмануэль Рего. В декабре 2016 года волейбол на снегу был официально признан видом спорта в России.
Полуфиналы чемпионата Европы по снежному волейболу, матч за третье место и финал пройдут 25 марта.
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