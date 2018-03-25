Думбаускайте и Повиляйтите — первые чемпионки Европы по снежному волейболу

В Ваграйне (Австрия) завершается первый в истории чемпионат Европы по снежному волейболу. Россиянки Людмила Даянова и Мария Ушкова в матче за бронзовые награды уступили латвийкам Алисе Леце и Илзе Лиепинлауске. Чемпионками стали литовки Ева Думбаускайте и Моника Повиляйтите.

Снежный волейбол. Чемпионат Европы. Ваграйн, Австрия Женщины Финал Е. Думбаускайте/М. Повиляйтите (Литва) — Б. Эрйилдыз/А. Вензе (Турция) — 3:2 (14:12, 9:11, 11:7, 9:11, 11:8). Матч за 3-е место Л. Даянова/М. Ушкова (Россия) — А. Леце/И. Лиепинлауске (Латвия) — 0:3 (12:14, 9:11, 7:11).