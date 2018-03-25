Константин Зырянов: Не «Крылья Советов» с «Оренбургом» играли матч тура, а мы

— Мы приехали сюда взять три очка, что у нас и получилось, — приводит слова Зырянова официальный сайт «Зенита» . — Мы рассчитывали на это, учитывая, что и «Факелу» нужны были эти очки. Матч тура прошел в городе Воронеже. Сегодня не «Крылья Советов» с «Оренбургом» играли матч тура, а мы — две последние команды.

— В каких компонентах ваша команда превзошла хозяев? Или просто получилось так? Удача улыбнулась? — Я скажу так. Первый тайм «Факел» нас переигрывал. Видно, что они и моменты создавали. У нас практически не получался переход из обороны в атаку, не могли доставить мяч до их штрафной, не нанесли ни одного удара по воротам. А во втором тайме на первой минуте мы создали хороший момент, и стало понятно, что соперник начал уставать. Этим мы и воспользовались в концовке. А превзошли мы их в том, что смогли реализовать свой момент, в отличие от «Факела».