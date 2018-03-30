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Фурсенко: если Манчини не преодолеет кризис, то зачем «Зениту» слабый тренер?
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Фурсенко: если Манчини не преодолеет кризис, то зачем «Зениту» слабый тренер? 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал работу главного тренера команды Роберто Манчини и выразил ему поддержку.
"Я вспоминаю времена, когда пришел Дик Адвокат. И спустя год после его прихода у него случился кризис. Но он его преодолел. И мы выиграли всё, что можно. Сейчас у Манчини тоже кризис. И я верю, что он его тоже преодолеет. А если не преодолеет — зачем нам слабый тренер? Но, повторюсь, я верю в Роберто", — цитирует Фурсенко Sport24.ru.
Он также отметил, что со временем дела в клубе нормализуются.
"Создается принципиально новая команда. Все, что мы делаем, мы делаем для наших болельщиков. И поэтому мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол. Поэтому мы играем в быстрый и комбинационный футбол. Не все у нас получается. Нужно время", — заключил президент «Зенита».
После 22-го тура РФПЛ сине-бело-голубые располагаются на пятом месте в турнирной таблице и отстают от лидера чемпионата — «Локомотива» — на десять очков.
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