Фурсенко: если Манчини не преодолеет кризис, то зачем «Зениту» слабый тренер?

"Я вспоминаю времена, когда пришел Дик Адвокат. И спустя год после его прихода у него случился кризис. Но он его преодолел. И мы выиграли всё, что можно. Сейчас у Манчини тоже кризис. И я верю, что он его тоже преодолеет. А если не преодолеет — зачем нам слабый тренер? Но, повторюсь, я верю в Роберто", — цитирует Фурсенко Sport24.ru.

Он также отметил, что со временем дела в клубе нормализуются.

"Создается принципиально новая команда. Все, что мы делаем, мы делаем для наших болельщиков. И поэтому мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол. Поэтому мы играем в быстрый и комбинационный футбол. Не все у нас получается. Нужно время", — заключил президент «Зенита».

После 22-го тура РФПЛ сине-бело-голубые располагаются на пятом месте в турнирной таблице и отстают от лидера чемпионата — «Локомотива» — на десять очков.