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Чемпионат России по мини-футболу в сезоне-2018/19 пройдет с 2 сентября по 10 июня
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Чемпионат России по мини-футболу в сезоне-2018/19 пройдет с 2 сентября по 10 июня 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Vprognoze.ru
ТАСС, 28 марта. Чемпионат России по мини— футболу в сезоне-2018/19, согласно проекту календаря, пройдет с 2 сентября по 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.
Первый тур чемпионата будет сдвоенным и начнется 2 сентября. Также за основу был взят проект, согласно которому на стадии 1/8 финала Кубка России в случае встречи команды Суперлиги и команды Высшей лиги будут сыграны два матча на арене клуба Высшей лиги. Для матчей двух команд Суперлиги сохраняется действующий регламент. Также клубы утвердили временные рамки начала матчей: не ранее 11 часов по местному времени и не позднее 19:30 по московскому.
Действующим чемпионом России является московское «Динамо».
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