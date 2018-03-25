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«Байкал-Энергия» — бронзовый призёр чемпионата России по хоккею с мячом
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«Байкал-Энергия» — бронзовый призёр чемпионата России по хоккею с мячом 

Чемпионат.com 1 час назад
Иркутский «Байкал-Энергия» в ответном матче противостояния за третье место в чемпионате России по хоккею с мячом разгромил кемеровский «Кузбасс» со счётом 7:1. Первая встреча завершилась победой кемеровчан — 4:2.
Иркутская команда в четвёртый раз в истории стала бронзовым призёром чемпионата России. Также в активе сибиряков три серебра.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига Серия за 3-е место. Ответный матч «Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 7:1 (2:0) голы: Иванушкин, 32 (1:0), Иванушкин, 45 (2:0, пен.), Иванушкин, 50 (3:0, пен.), Иванушкин, 52 (4:0), Стасенко, 75 (4:1, пен), Иванушкин, 78 (5:1), Иванушкин, 82 (6:1), Денисов, 85 (7:1) первый матч: 2:4.
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