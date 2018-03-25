«СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей» и защитил титул чемпиона России по бенди

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в финале чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду уверенно переиграл красноярский «Енисей» со счётом 8:1. В первом тайме зрители увидели равную борьбу, однако после перерыва подопечные Михаила Юрьева доминировали и довели дело до разгрома.

«СКА-Нефтяник» защитил титул, завоёванный в прошлом сезоне. Хабаровские хоккеисты во второй раз в истории выиграли чемпионат России.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига Финал. Хабаровск «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 8:1 (2:1) голы: Миргазов, 15 (0:1), Толстихин, 24 (1:1), Потёмин, 42 (2:1), Рязанцев, 50 (3:1), Шардаков, 53 (4:1), Антипов, 59 (5:1), Рязанцев, 69 (6:1), Лапшин, 75 (7:1), Потёмин, 85 (8:1).