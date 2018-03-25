ФК «Кубань» уступил на своем поле «Балтике»

Краснодар. 25 марта — Новая Кубань. ФК «Кубань» уступил в матче 29-го тура ФНЛ на своём поле калининградской «Балтике», сообщает «Чемпионат». Единственный мяч во встрече на 24-й минуте матча забил нападающий гостей Сенин Себай. Краснодарский клуб не смог ничем ответить на забитый гол гостей. Итоговый счёт во встрече 0:1 в пользу «Балтики».

В турнирной таблице ФНЛ после 29 сыгранных матчей «Кубань» располагается на 12-й позиции с 34 набранными очками. Следующий поединок «желто-зеленые» проведут 31 марта в гостях у лидера дивизиона красноярского «Енисея».