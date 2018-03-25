Сергей Мяус: «СКА-Нефтяник» выглядел свежее и мобильнее

«СКА-Нефтяник» стал чемпионом России

«СКА-Нефтяник» дома обыграл «Енисей» (8:1) в финале чемпионата России.

«Игроки «СКА-Нефтяника» подошли к этому матчу полным составом. На мой взгляд, состав у них сильнее, он полностью сложившийся, опытный, много игроков национальных сборных. У «Енисея» тоже есть лидеры, но больше молодых ребят, которые еще не достигли такого уровня, это и сказалось», — приводит ТАСС слова Мяуса.

«Хабаровчане лучше играли в обороне и задействовали большее количество хоккеистов в контратаках. Хозяева выглядели свежее и мобильнее, возможно, на игроках «Енисея» сказался перелет», — добавил Мяус.

«СКА-Нефтяник» стал чемпионом России во второй раз подряд.