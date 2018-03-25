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Сергей Мяус: «СКА-Нефтяник» выглядел свежее и мобильнее
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Сергей Мяус: «СКА-Нефтяник» выглядел свежее и мобильнее 

Советский спорт 1 час назад
«СКА-Нефтяник» стал чемпионом России
«СКА-Нефтяник» дома обыграл «Енисей» (8:1) в финале чемпионата России.
«Игроки «СКА-Нефтяника» подошли к этому матчу полным составом. На мой взгляд, состав у них сильнее, он полностью сложившийся, опытный, много игроков национальных сборных. У «Енисея» тоже есть лидеры, но больше молодых ребят, которые еще не достигли такого уровня, это и сказалось», — приводит ТАСС слова Мяуса.
«Хабаровчане лучше играли в обороне и задействовали большее количество хоккеистов в контратаках. Хозяева выглядели свежее и мобильнее, возможно, на игроках «Енисея» сказался перелет», — добавил Мяус.
«СКА-Нефтяник» стал чемпионом России во второй раз подряд.
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