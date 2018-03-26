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Матч 24-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «СКА-Хабаровском» пройдет на резервном стадионе
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Матч 24-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «СКА-Хабаровском» пройдет на резервном стадионе 

ТАСС 10 минут назад
ТАСС, 26 марта. Встреча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между грозненским «Ахматом» и «СКА-Хабаровском» будет перенесена на резервный стадион. Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.
"Ахмат" проводит домашние матчи на «Ахмат-Арене», в качестве резервной арены заявлен стадион имени Султана Билимханова в Грозном, который вмещает 10300 зрителей. Причины переноса матча на резервную арену не сообщаются.
Матч «Ахмат» — «СКА-Хабаровск» запланирован на 31 марта, начало — 14:00 мск.
По итогам 22-х туров «Ахмат» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 26 очков. «СКА-Хабаровск» имеет в своем активе 12 очков по итогам 23 встреч, команда занимает 16-е место.
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