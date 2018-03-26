Ещё
«Рубин» проведет два матча РФПЛ на Центральном стадионе Казани
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рубин» проведет два матча РФПЛ на Центральном стадионе Казани 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Рубин» проведет матчи 25-ого и 27-ого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против грозненского «Ахмата» и «Ростова» на казанском резервном стадионе «Центральный». Об этом сообщает ТАСС.
"Матчи 25-го и 27-го туров РФПЛ с «Ахматом» (7 апреля, 14:00) и «Ростовом» (21 апреля, 16:30) пройдут на Центральном стадионе Казани, который был заявлен нашим клубов в качестве запасной арены для проведения домашний матчей. Матч 29-го тура «Рубин» — «Уфа» состоится на стадионе «Казань Арена», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее сообщалось, что клубы РФПЛ выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.
Газета.Ru: последние новости
"Зенит-2" обыграл "Факел" в матче ФНЛ благодаря голу Панюкова Гол Климова на 92-й минуте принес "Ротору" победу над "Енисеем" Сборная Кот-д'Ивуара по футболу потеряла вызванного на тренировочный сбор Яя Туре
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Боец смешанных единоборств из ДНР погиб в Кемерове
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение