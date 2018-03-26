«Рубин» проведет два матча РФПЛ на Центральном стадионе Казани

«Рубин» проведет матчи 25-ого и 27-ого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против грозненского «Ахмата» и «Ростова» на казанском резервном стадионе «Центральный». Об этом сообщает ТАСС.

"Матчи 25-го и 27-го туров РФПЛ с «Ахматом» (7 апреля, 14:00) и «Ростовом» (21 апреля, 16:30) пройдут на Центральном стадионе Казани, который был заявлен нашим клубов в качестве запасной арены для проведения домашний матчей. Матч 29-го тура «Рубин» — «Уфа» состоится на стадионе «Казань Арена», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что клубы РФПЛ выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.