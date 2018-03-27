Судья Лапочкин назначен на матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив»

ТАСС , 27 марта. Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен главным арбитром матча 24-го тура чемпионата России по футболу между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч из-за плохого состояния искусственного газона был перенесен с пермского стадиона «Звезда» на домашнюю арену московской команды. Игра пройдет в субботу 31 марта.

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» рассудит Москалев. Встреча пройдет в Самаре 4 апреля.

Матчи 24-го тура чемпионата России пройдут 31 марта и 1 апреля.