ТАСС, 27 марта. Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен главным арбитром матча 24-го тура чемпионата России по футболу между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Матч из-за плохого состояния искусственного газона был перенесен с пермского стадиона «Звезда» на домашнюю арену московской команды. Игра пройдет в субботу 31 марта.
Ассистентами Лапочкина будут Вячеслав Семенов (Гатчина) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей — Алексей Амелин (Тула).
Матч «Ахмат» — «СКА-Хабаровск» рассудит Сергей Карасев (Москва), «Динамо» — «Арсенал» — Владимир Москалев (Воронеж), "Спартак" — «Тосно» — Виталий Мешков (Дмитров), "Урал" — "Рубин" — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Уфа» — "Зенит" — Игорь Федотов (Москва), «Краснодар» — «Анжи» — Алексей Еськов (Москва), «Ростов» — ЦСКА — Роман Галимов (Улан-Удэ).
Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» рассудит Москалев. Встреча пройдет в Самаре 4 апреля.
Матчи 24-го тура чемпионата России пройдут 31 марта и 1 апреля.