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Матч 25-го тура РФПЛ «Рубин» — «Ахмат» пройдёт не на «Казань Арене»
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Матч 25-го тура РФПЛ «Рубин» — «Ахмат» пройдёт не на «Казань Арене» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Рубин» планирует провести ближайший домашний матч с «Ахматом» в 25-м туре российской Премьер-Лиги на одном из запасных стадионов, а не на «Казань Арене». Об этом в пресс-службе казанского клуба сообщили корреспонденту «Чемпионата» Егору Гаврикову.
«Матч «Рубин» — «Ахмат» пройдёт либо на стадионе «Центральный», либо на «Рубине». На «Казань Арене» идёт подготовка поля к чемпионату мира», — заявили в пресс-службе.
Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится в субботу 7 апреля, начало — в 14:00 по московскому времени.
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