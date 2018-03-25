Матч 25-го тура РФПЛ «Рубин» — «Ахмат» пройдёт не на «Казань Арене»

«Рубин» планирует провести ближайший домашний матч с «Ахматом» в 25-м туре российской Премьер-Лиги на одном из запасных стадионов, а не на «Казань Арене». Об этом в пресс-службе казанского клуба сообщили корреспонденту «Чемпионата» Егору Гаврикову

«Матч «Рубин» — «Ахмат» пройдёт либо на стадионе «Центральный», либо на «Рубине». На «Казань Арене» идёт подготовка поля к чемпионату мира», — заявили в пресс-службе.

Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится в субботу 7 апреля, начало — в 14:00 по московскому времени.