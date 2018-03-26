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Итоги дня в МХЛ: «Локо» победил «Динамо», став четвёртым участником полуфиналов
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Итоги дня в МХЛ: «Локо» победил «Динамо», став четвёртым участником полуфиналов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Ярославский «Локо» оказался сильнее петербургского «Динамо» со счётом 5:2. Таким образом, «железнодорожники» выиграли серию со счётом 3-1 и стали четвёртым участником полуфиналов МХЛ.
1/2 финала плей-офф Кубка Харламова: 1. «Локо» (Ярославль) — 7. «Реактор» (Нижнекамск) 2. «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 6. «Белые Медведи» (Челябинск) Серии проходят до трех побед. Матчи третьего раунда плей-офф пройдут 2, 3, 6 апреля и, в случае необходимости, 7 и 10 апреля.
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