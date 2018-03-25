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«СКА-1946», «Белые Медведи» и «Реактор» вышли в 1/2 финала плей-офф МХЛ
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«СКА-1946», «Белые Медведи» и «Реактор» вышли в 1/2 финала плей-офф МХЛ 

Советский спорт 1 час назад
Армейцы на выезде обыграли МХК «Спартак» (4:1), челябинцы дома выиграли у «Авто» (3:2), а нижнекамцы на своей площадке переиграли «Мамонтов Югры» (4:3). Счет во всех этих сериях стал 3-0, и команды-победители прошли в полуфинал.
В еще одной серии, где встречаются «Локо» и петербургское «Динамо», ведут ярославцы (2-1). В третьем матче они одержали победу со счетом 2:1. Четвертую игру команды проведут 26 марта в Петербурге. Пятая встреча, если потребуется, пройдет в Ярославле 29 марта.
Напомним, полуфинальная стадия в Кубке Харламова стартует 2 апреля. Она также будет идти до трех побед.
Если в полуфинал пройдет «Локо» — ярославцы в этом раунде встретятся с «Реактором», а «СКА-1946» сыграет с «Белыми Медведями». В случае выхода «Динамо СПб» соперником бело-голубых станут «Белые Медведи», а «СКА-1946» проведет матчи против «Реактора».
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