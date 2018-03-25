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Засеев: «В матче с „Зенитом“ „Уфе“ отступать некуда»
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Засеев: «В матче с „Зенитом“ „Уфе“ отступать некуда» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев подвёл итоги матча с «Металлургом Ашей» (3:0) в эфире клубного канала.
— Поздравляем с победой, а также на прошлой неделе у вас родилась дочка. Какие у вас эмоции?
— Эмоции, наверное, словами не описать. Это у меня первый ребенок, просто неописуемая радость и ответственность. Я счастлив из-за того, что все здоровы, и мама, и дочка. А так все хорошо, спасибо.
Играть приятнее, чем тренироваться. Нас не настраивали на эту игру, потому что мы не должны делить матчи на официальные и неофициальные. Настраивались по-серьезному, хорошая получилась контрольная игра. Разберем ее, наверное, нам подскажут наши ошибки. Конечно же, их было немало. Есть к чему стремиться и над чем работать.
— Играли команды разного уровня, вы были без отсутствующих сборников. Какие задачи стояли перед вами?
— Один замечательный тренер сказал, что не бывает товарищеских матчей, а бывают контрольные. У нас была контрольная игра, и мы выходили, старались не думать про класс и тому подобное. У нас есть задачи, которые нужно выполнять, тренерские установки. А так как получилось, будет оценивать главный тренер. Он подскажет. Получили игровую практику те, кто мало играет. А те, кто играет, получили хорошую нагрузку.
— Следующая игра с "Зенитом". В каком состоянии подходит команда?
— Естественно, этот матч был для того, чтобы мы не теряли игровой тонус. Готовились именно к «Зениту», потому что предстоит очень хорошая игра. Нам отступать некуда, нужно шагать вперед, готовимся к ней, будем играть с «Зенитом» и постараемся порадовать своих болельщиков.
"Уфа" сыграет с «Зенитом» первого апреля, начало матча в 16:30.
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