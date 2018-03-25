Казанское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» в первом полуфинале ЧР по волейболу

Казанское «Динамо» вышло вперёд в полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В первом матче серии до двух побед «Динамо» на своей площадке в трёх партиях обыграло «Уралочку-НТМК» со счётом 3:0 (25:23, 25:14, 25:17).

Вторая встреча соперников, занявших первое и четвёртое места в регулярном чемпионате, пройдёт 29 марта в Екатеринбурге.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Полуфинал. Первый матч

«Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:23, 25:14, 25:17).