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Казанское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» в первом полуфинале ЧР по волейболу
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Казанское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» в первом полуфинале ЧР по волейболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Казанское «Динамо» вышло вперёд в полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В первом матче серии до двух побед «Динамо» на своей площадке в трёх партиях обыграло «Уралочку-НТМК» со счётом 3:0 (25:23, 25:14, 25:17).
Вторая встреча соперников, занявших первое и четвёртое места в регулярном чемпионате, пройдёт 29 марта в Екатеринбурге.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Полуфинал. Первый матч
«Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:23, 25:14, 25:17).
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