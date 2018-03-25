Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в первом полуфинале ЧР по волейболу

Московское «Динамо» вышло вперёд в полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В первом матче серии до двух побед «Динамо» на своей площадке в четырёх партиях обыграло красноярский «Енисей» со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:20, 25:11).

Вторая встреча соперников, занявших второе и третье места в регулярном чемпионате, пройдёт 30 марта в Красноярске.

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«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (21:25, 25:16, 25:20, 25:11).