Ещё
Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в первом полуфинале ЧР по волейболу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Шипулина заподозрили в использовании допинга
Шипулина заподозрили в использовании допинга

Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в первом полуфинале ЧР по волейболу 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Московское «Динамо» вышло вперёд в полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В первом матче серии до двух побед «Динамо» на своей площадке в четырёх партиях обыграло красноярский «Енисей» со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:20, 25:11).
Вторая встреча соперников, занявших второе и третье места в регулярном чемпионате, пройдёт 30 марта в Красноярске.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Полуфинал. Первый матч
«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (21:25, 25:16, 25:20, 25:11).
Чемпионат.com: последние новости
«Галатасарай» с Кошелевой в составе проиграл «Новаре» в 1-м матче «раунда 6» ЛЧ «Балтика» на выезде обыграла «Кубань» Даянов и Мыськив выиграли первый в истории ЧЕ по снежному волейболу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста3
Россия взяла золото на этапе Кубка мира8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас30
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой115
Плющенко обратился к Загитовой153
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение