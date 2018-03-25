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В финале — с переменным успехом
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В финале — с переменным успехом 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с официального сайта ВК «Владимир»
В Тюмени завершился первый этап финала за 1-6 места высшей лиги «Б». О результатах первых трех игр мы уже сообщали. Напомним, владимирцы сначала уступили хозяевам турнира — ВК «Тюмень» со счетом 1:3, а затем одержали две победы: над «Подсмосковьем» из Одинцово (3:2) и «Магниткой-Университет» (3:1).
В четвертом туре нашей команде противостоял лидер финала — питерский «Автомобилист». Эта команда является дочерним клубом ВК «Зенит», выступающей в Суперлиге. Питерцы воспользовались регламентом и дозаявили 4 игроков из основы. Так что неудивительно, что «Автомобилист» является безоговорочным фаворитом турнира. Владимирцам удалось «зацепиться» только в одной партии. Исход матча — 1:3 (22:25, 23:25, 25:21, 21:25).
В последнем 5-ом туре, который состоялся сегодня, владимирцы провели игру против воронежского «Кристалла». Матч был очень упорным, во всех партиях команды шли очко в очко и все же победа, пусть и в пяти партиях, досталась «Владимиру» — 3:2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:22, 18:16).
Итог первого этапа — владимирцы смогли закрепится на 3 месте после «Автомобилиста» и «Тюмени». А путевки в высшую лигу «А» получат, напомним, две лучшие команды.
Заключительный этап финала, в котором участники сыграют по 5 игр, пройдет в подмосковном «Одинцово» в 9 по 15 апреля.
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