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Старцева: соглашусь, что конкуренция в нашей Суперлиге упала
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Старцева: соглашусь, что конкуренция в нашей Суперлиге упала 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Связующая казанского «Динамо» Евгения Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову после победы в первом матче полуфинала плей-офф российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» оценила уровень конкуренции в чемпионате и рассказала о настрое на вторую игру с командой Николая Карполя и на ответную встречу «раунда 6» Лиги чемпионов с итальянским «Конельяно». В первом матче в Италии подопечные Ришата Гилязутдинова проиграли в трёх сетах.
«Пожалуй, соглашусь, что конкуренция в нашей Суперлиге упала. К сожалению, мы это увидели на примере нашего матча на прошлой неделе в Лиге чемпионов с итальянским «Конельяно». В «Уралочке» есть Ксения Парубец, которая играет в современный и быстрый волейбол. Но проблема в том, что в этой команде она одна такая, а в итальянском клубе абсолютно все играют на таких сумасшедших скоростях.
Мы действительно активно обсуждали ту игру, пытаясь понять, каким образом можем всё исправить. Конечно, это помогло. Мы сделали выводы, но за несколько дней всё изменить сложно. В Италии мы не так и много проиграли в атаке, но вот в защите и на блоке разница была огромной. Когда весь сезон играешь в чемпионате России на одних скоростях, очень непросто с ходу перестроиться на другие.
Конечно, мы нацеливаемся на победу в Екатеринбурге и очень хотим завершить серию за два матча. Но опять же, зная характер Карполя и его команды, готовимся к очень тяжёлой игре. Что касается Лиги чемпионов, то знаете, есть хорошая фраза — «проигран бой, но не сражение». Мы верим, что казанскому «Динамо» по силам выиграть ответный матч. По крайней мере, настраиваемся мы исключительно на такой результат", — сказала Старцева.
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Итоги дня в МХЛ: «Локо» победил «Динамо», став четвёртым участником полуфиналов «Ахмат» объяснил перенос матча со «СКА-Хабаровск» на стадион им. С. Билимханова Волейбол. Женщины. Суперлига 2017/18. Интервью с Евгенией Старцевой
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