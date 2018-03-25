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Кьеллини и Алекс Сандро не сыграют с «Миланом»
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Кьеллини и Алекс Сандро не сыграют с «Миланом» 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Защитники «Ювентуса» Алекс Сандро и Джорджо Кьеллини не примут участия во встрече ближайшего тура чемпионата Италии против «Милана», сообщает Football Italia.
Тренерский штаб «Старой синьоры» предпочтет поберечь игроков перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского ”Реала”, который намечен на 3 апреля. Оба футболиста недавно получили повреждения, которые не позволили им сыграть за свои национальные сборные.
После 29-ти туров «Ювентус» лидирует в Серии А, опережая идущего вторым «Наполи» на два очка. Туринцы сыграют с «Миланом» 31 марта.
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