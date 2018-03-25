Кьеллини и Алекс Сандро не сыграют с «Миланом»

Защитники «Ювентуса» Алекс Сандро и Джорджо Кьеллини не примут участия во встрече ближайшего тура чемпионата Италии против «Милана», сообщает Football Italia. Тренерский штаб «Старой синьоры» предпочтет поберечь игроков перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского ”Реала” , который намечен на 3 апреля. Оба футболиста недавно получили повреждения, которые не позволили им сыграть за свои национальные сборные. После 29-ти туров «Ювентус» лидирует в Серии А, опережая идущего вторым «Наполи» на два очка. Туринцы сыграют с «Миланом» 31 марта.