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Федерация футбола Латвии начала расследование подозрительного матча
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Федерация футбола Латвии начала расследование подозрительного матча 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Латвийская федерация футбола начала расследования матча на Кубок Mercure Riga между командами «Резекне» и «Прейли» из-за подозрительного характера игры, сообщает официальный сайт федерации.
Гостевая команда выиграла матч со счетом 8:0, хотя до игры коэффициент на их победу со счетом 1:0 составлял 12,00.
В федерации подчеркнули, что они не имеют отношения к турниру, но обязаны обращать внимание на подозрительные исходы.
Ранее сообщалось, что в Китае футболистам могут запретить демонстрировать татуировки.
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