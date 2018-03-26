Федерация футбола Латвии начала расследование подозрительного матча

Латвийская федерация футбола начала расследования матча на Кубок Mercure Riga между командами «Резекне» и «Прейли» из-за подозрительного характера игры, сообщает официальный сайт федерации.

Гостевая команда выиграла матч со счетом 8:0, хотя до игры коэффициент на их победу со счетом 1:0 составлял 12,00.

В федерации подчеркнули, что они не имеют отношения к турниру, но обязаны обращать внимание на подозрительные исходы.

Ранее сообщалось, что в Китае футболистам могут запретить демонстрировать татуировки.