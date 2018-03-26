Жозе Маурисио: Жаль, что «Зенит» на пятом месте. За все время, что я играл в России, такого не было

«Я не знаю, как строится работа в команде, — сказал 29-летний бразилец в интервью «Р-Спорт». — Манчини — хороший тренер, у него очень интересные, хорошие тренировки. Я не могу указать на ошибку, сказать, что делается правильно, а что неправильно, потому что я не в команде.

Но, конечно, жалко, что «Зенит» на пятом месте. За те восемь лет, что я играл в России, такое с «Зенитом» случилось первый раз (команда с 2009 года не опускалась ниже третьего места).

Но я буду болеть за «Зенит», потому что очень благодарен клубу за все, что он для меня сделал. Желаю им удачи и всего лучшего».

В составе «Зенита» Маурисио провел 42 матча и забил четыре гола, став обладателем Кубка и Суперкубка России, а также бронзовым призером чемпионата России. До перехода в «Зенит» полузащитник играл шесть лет в «Тереке».

Напомним, 29-летний бразилец перешел в ПАОК 31 августа прошлого года, подписав с греческим клубом контракт на три года.