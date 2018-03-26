Футболисты «Братеево-Д» сыграли в 26 туре первенства Третьего дивизиона

Игра 26 тура первенства Третьего дивизиона состоялась на футбольном поле стадиона «Дворец пионеров-1» 24 марта.

В субботнем матче игроки команды «Братеево-Д» сразились с соперниками из футбольного клуба «Легион-ЮВ». Два гола на протяжении игры забил Евгений Павлюченков, а также отличились спортсмены Иван Моисеев и Владимир Ипаев, отправившие в ворота соперника еще два мяча.

«Легионеры» Максим Папушкин, Никита Лобзов и Виталий Гиевой забили в ворота команды «Братеево-Д» три гола, завершив матч со счетом 4:3 в пользу команды района Братеево.

На следующей игре футболистам из команды «Братеево-Д» предстоит встретиться с командой «Ленино-Дачное». Время, место и дата проведения 27 тура первенства Третьего дивизиона уточняются.