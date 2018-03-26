В школе на Братиславской состоялся «матч века»

В школе имени Артема Боровика на Братиславской улице состоялся долгожданный «матч века» по волейболу между командами учеников и педагогов.

— В волейбол играли сборные команды учителей и учащихся 9-х классов. Нешуточным был накал страстей: учителя взрослее, старше, а за девятиклассниками — молодость и опыт занятий на уроках физкультуры, — отметили в администрации учебного заведения.

Старая закалка дала о себе знать: команда учителей одержала победу. Захватывающим и энергичным было выступление группы поддержки учащихся 8 «Д» класса, которые не только открыли состязание, но и поддерживали команды речевками на протяжении всей игры. (то)