Кубок Ельцина меняет статус

И формат.

15-17 мая в Екатеринбурге пройдет XVI международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок первого президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.

На это раз он будет объединен с первым этапом Лиги наций — нового глобального международного турнира, пришедшего на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-При, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВК «Уралочка».

Участие в уникальном дебюте примут сборные России, Аргентины, Нидерландов и Таиланда. Всего за трофей Лиги наций будут бороться 16 команд, которые сыграют в один круг. Помимо Екатеринбурга, матчи пяти этапов Лиги наций примут южнокорейский Сувон, сербские Белград, Нови-Сад и Кралево, а также китайский Цзяньмынь. «Финал шести» пройдет в Нанкине (КНР).

При этом Кубок Ельцина сохранит самостоятельность и самобытность: по его итогам будет определена тройка призеров турнира, после чего состоится торжественная церемония награждения. Согласно регламенту состязаний, победитель будет определен по итогам круговой системы.