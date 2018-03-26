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«Анжи» проиграл «Легион Динамо» в товарищеском матче
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«Анжи» проиграл «Легион Динамо» в товарищеском матче 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Анжи» в товарищеском матче проиграл другому махачкалинскому клубу «Легион Динамо» со счетом 1:2.
Напомним, «Легион-Динамо» в настоящее время выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ.
Товарищеский матч
"Анжи" — «Легион Динамо» — 1:2 (0:1)
Голы: Фатуллаев, 42 (0:1). Богатырев, 48 (0:2). Хубулов, 65 — с пенальти (1:2).
"Анжи": Сугробов, Тетрашвили, Брызгалов, Чансельор, Жилов (Мусалов, 58), Бакаев, Данченко (Хубулов, 46. Глебов, 77), Маркелов, Прудников (Будковский, 46), Яковлев, Калмыков (Лескано, 46).
Предупреждение: Жилов, 32.
26 марта. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».
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