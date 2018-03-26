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Студентки Университета «МИСиС» сыграют в волейбол с девушками РХТУ
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Студентки Университета «МИСиС» сыграют в волейбол с девушками РХТУ 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Студентки Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 3 апреля сразятся в волейбольном матче с девушками из Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Менделеева.
Встреча пройдет в рамках XXX Московских студенческих спортивных игр.
— Мы уже играли с командой РХТУ в прошлом году. Они сильные соперники, но в прошлый раз победу одержали мы, — рассказала Мария Дадон, член сборной МИСиС. — Сейчас наши противники занимают пятую позицию в таблице, а мы — седьмую.
Матч начнется в 20:00 в Культурно-спортивном комплексе «Тушино».
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