Пензенский «Зенит» снимается с соревнований из-за финансовых проблем

«Зенит» из Пензы принял решение сняться с соревнований первенства ПФЛ из-за серьёзных финансовых проблем. На данный момент клуб занимает 13-е место в зоне «Центр», но доигрывать сезон не будет. Об этом сообщил пресс-атташе команды в интервью «ТАСС».

По словам представителя «сине-бело-голубых» в следующем сезоне «Зенит» будет выступать в любительской лиге.

Ранее сообщалось, что руководство пензенского «Зенита» имеет большую задолженность по зарплате перед персоналом клуба и игроками.

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