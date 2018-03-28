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Пензенский «Зенит» снимается с соревнований из-за финансовых проблем
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Пензенский «Зенит» снимается с соревнований из-за финансовых проблем 

Свободная пресса 14 минут назад
Фото: ИА PenzaNews
«Зенит» из Пензы принял решение сняться с соревнований первенства ПФЛ из-за серьёзных финансовых проблем. На данный момент клуб занимает 13-е место в зоне «Центр», но доигрывать сезон не будет. Об этом сообщил пресс-атташе команды в интервью «ТАСС».
По словам представителя «сине-бело-голубых» в следующем сезоне «Зенит» будет выступать в любительской лиге.
Ранее сообщалось, что руководство пензенского «Зенита» имеет большую задолженность по зарплате перед персоналом клуба и игроками.
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