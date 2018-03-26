Хохлов: «На Панченко не давит, что он получил травму именно с тульским „Арсеналом“

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о состоянии здоровья нападающего Кирилла Панченко в преддверии матча 24-го тура РФПЛ с «Арсеналом». Именно в противостоянии с тульским клубом 15 сентября прошлого года Панченко получил травму колена и пропустил большую часть сезона.

«Кирилл Панченко — игрок очень хорошего уровня. Было тяжело его сдерживать в желании поскорее вернуться на поле. То, что Кирилл умеет играть, умеет забивать, и что у него светлая голова — лишний раз объяснять не надо.

На Кирилла не давит то, что он получил травму в матче именно с тульским Арсеналом. На первых тренировках он не шел в стыки, но постепенно неуверенность ушла, он почувствовал, что может выполнять все действия на поле. Он силен характером», — цитирует Хохлова пресс-служба клуба.

Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится 31 марта.