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Хохлов: «На Панченко не давит, что он получил травму именно с тульским „Арсеналом“
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Хохлов: «На Панченко не давит, что он получил травму именно с тульским „Арсеналом“ 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о состоянии здоровья нападающего Кирилла Панченко в преддверии матча 24-го тура РФПЛ с «Арсеналом». Именно в противостоянии с тульским клубом 15 сентября прошлого года Панченко получил травму колена и пропустил большую часть сезона.
«Кирилл Панченко — игрок очень хорошего уровня. Было тяжело его сдерживать в желании поскорее вернуться на поле. То, что Кирилл умеет играть, умеет забивать, и что у него светлая голова — лишний раз объяснять не надо.
На Кирилла не давит то, что он получил травму в матче именно с тульским Арсеналом. На первых тренировках он не шел в стыки, но постепенно неуверенность ушла, он почувствовал, что может выполнять все действия на поле. Он силен характером», — цитирует Хохлова пресс-служба клуба.
Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится 31 марта.
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