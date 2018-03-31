Каррера: в первом тайме «Спартак» не был командой, которая играет ради титула

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру своей команды в домашнем матче 24-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:1).

«Из хорошего могу обратить внимание только на результат. Мы не подошли правильно к этому матчу. Это было не поведение той команды, которой предстоит важный матч. Футболисты думали, что уже победили. Повторюсь, матчи выигрываются после финального свистка, не раньше, не на бумаге!

Мои слова про Погребняка? Это шутка. У каждого есть право выражать свои мысли.