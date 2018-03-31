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Каррера: в первом тайме «Спартак» не был командой, которая играет ради титула
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Каррера: в первом тайме «Спартак» не был командой, которая играет ради титула 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру своей команды в домашнем матче 24-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:1).
«Из хорошего могу обратить внимание только на результат. Мы не подошли правильно к этому матчу. Это было не поведение той команды, которой предстоит важный матч. Футболисты думали, что уже победили. Повторюсь, матчи выигрываются после финального свистка, не раньше, не на бумаге!
Мои слова про Погребняка? Это шутка. У каждого есть право выражать свои мысли.
Я разозлился, в перерыве дал понять своим игрока некоторые вещи. Объяснил, что у нас был неправильный подход к игре. Команда не была той, что играет ради титула. Я сказал, что в футболе точно также, как и в жизни, если ты хочешь что-то взять, ты должен сделать это сам. В футболе ничто не прописано заранее. Матчи не бывают лёгкими», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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