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Волейболисты «Дагестана» отправятся в Екатеринбург на игры к лидеру чемпионата России
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Волейболисты «Дагестана» отправятся в Екатеринбург на игры к лидеру чемпионата России 

Mirmol.ru 55 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Волейболисты «Дагестана» отправятся в Екатеринбург на игры к лидеру чемпионата РоссииМатчи предпоследнего 21-го тура чемпионата России по волейболу высшей лиги «А» команда «Дагестан» проведет в Екатеринбурге, где сыграет с лидером чемпионата, местным клубом «Локомотив-Изумруд». Игры пройдут в предстоящие выходные.
Уральский коллектив практически решил задачу выхода в элитный дивизион российского волейбола. С большим отрывом «Локомотив-Изумруд» опережает своих ближайших преследователей, в том числе на 13 очков занимающий 4-е место в турнирной таблице ВК «Дагестан».
В матчах первого круга между командами в Каспийске, сильнее в обоих матчах были дагестанские волейболисты.
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