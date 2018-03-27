Волейболисты «Дагестана» отправятся в Екатеринбург на игры к лидеру чемпионата России

Волейболисты «Дагестана» отправятся в Екатеринбург на игры к лидеру чемпионата РоссииМатчи предпоследнего 21-го тура чемпионата России по волейболу высшей лиги «А» команда «Дагестан» проведет в Екатеринбурге, где сыграет с лидером чемпионата, местным клубом «Локомотив-Изумруд». Игры пройдут в предстоящие выходные.

Уральский коллектив практически решил задачу выхода в элитный дивизион российского волейбола. С большим отрывом «Локомотив-Изумруд» опережает своих ближайших преследователей, в том числе на 13 очков занимающий 4-е место в турнирной таблице ВК «Дагестан».

В матчах первого круга между командами в Каспийске, сильнее в обоих матчах были дагестанские волейболисты.