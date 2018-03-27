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«Уфа» сразится с «Зенитом»: билеты уже в кассах
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«Уфа» сразится с «Зенитом»: билеты уже в кассах 

ufa1.ru 38 минут назад
Фото: ufa1.ru
В воскресенье, 1 апреля, в башкирскую столицу ждет футбольная феерия. В Уфу приедет санкт-петербургский «Зенит». Билеты на матч 24 тура чемпионата премьер-лиги уже поступили в продажу. Купить их можно в кассах города и через интернет. Пенсионеры и студенты могут приобрести их в со скидкой.
— Приходите на стадион всей семьёй, берите друзей и знакомых, нашей команде необходима ваша поддержка! — сообщили в пресс-службе клуба.
В турнирной таблице команда пока на шестом месте. Предыдущий матч футболисты из «Уфы» выигрыли у «Краснодара» со счетом 1:0.
Игра начнется в 18:30 на стадионе «Нефтяник».
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