«Уфа» сразится с «Зенитом»: билеты уже в кассах

В воскресенье, 1 апреля, в башкирскую столицу ждет футбольная феерия. В Уфу приедет санкт-петербургский «Зенит» . Билеты на матч 24 тура чемпионата премьер-лиги уже поступили в продажу. Купить их можно в кассах города и через интернет. Пенсионеры и студенты могут приобрести их в со скидкой.

— Приходите на стадион всей семьёй, берите друзей и знакомых, нашей команде необходима ваша поддержка! — сообщили в пресс-службе клуба.

В турнирной таблице команда пока на шестом месте. Предыдущий матч футболисты из «Уфы» выигрыли у «Краснодара» со счетом 1:0.

Игра начнется в 18:30 на стадионе «Нефтяник».