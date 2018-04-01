«Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС , 1 апреля. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитым мячом отметился Бранислав Иванович (17-я минута), у проигравших отличился Иван Пауревич (63), еще один мяч защитник «Уфы» Йонуц Неделчару отправил в собственные ворота (21).

"Зенит" прервал серию из трех нулевых ничьих в первенстве страны. «Уфа» перед этой встречей не проигрывала в чемпионате на протяжении трех матчей.

В турнирной таблице «Зенит» занимает третье место, петербургский клуб набрал в 23 матчах 42 очка и имеет игру в запасе. «Уфа» идет шестой (34 очка после 24 матчей).

В следующем туре «Зенит» примет «Краснодар», «Уфа» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Оба матча пройдут 7 апреля.