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«Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России по футболу
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«Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС 13 минут назад
Фото: ufa1.ru
ТАСС, 1 апреля. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитым мячом отметился Бранислав Иванович (17-я минута), у проигравших отличился Иван Пауревич (63), еще один мяч защитник «Уфы» Йонуц Неделчару отправил в собственные ворота (21).
"Зенит" прервал серию из трех нулевых ничьих в первенстве страны. «Уфа» перед этой встречей не проигрывала в чемпионате на протяжении трех матчей.
В турнирной таблице «Зенит» занимает третье место, петербургский клуб набрал в 23 матчах 42 очка и имеет игру в запасе. «Уфа» идет шестой (34 очка после 24 матчей).
В следующем туре «Зенит» примет «Краснодар», «Уфа» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Оба матча пройдут 7 апреля.
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