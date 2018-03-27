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1 апреля болельщиков киевского «Динамо» пустят в Мариуполь только по паспортам
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1 апреля болельщиков киевского «Динамо» пустят в Мариуполь только по паспортам 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Долго киевское «Динамо» отбивалось от поездки в Мариуполь на игру Чемпионата Украины, отчаянно судилось (вплоть до международного арбитража), несло потери (клубу братьев Суркисов было объявлено техническое поражение), но все равно пришла пора нанести визит в промышленный город у Азовского моря.
1 апреля местный «Мариуполь» (ранее известный под названием «Ильичевец») в рамках 25 тура чемпионата страны примет на стадионе имени Владимира Бойко серебряных призеров прошлогоднего первенства.
С момента скандала, когда динамовцы отказались прибыть в Мариуполь, ссылаясь на близость линии фронта, в вопросе войны и мира мало что изменилось. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается. Другое дело, что приазовского города это касается лишь опосредованно, в смысле, снаряды до Мариуполя не долетают. «Динамо» же исчерпало возможности для маневров, препирательств и подковерного дриблинга, на это раз придется ехать. Вторую неявку, а значит, и еще одно техническое поражение, уже точно никто не поймет. Киевские болельщик — в первую очередь.
Кстати сказать, столичный клуб рассчитывает на поддержку своих фанатов, для которых на местном стадионе выделен гостевой сектор. При этом «Динамо» предупреждает болельщиков — для того, чтобы попасть в Мариуполь, следует подготовиться.
"При въезде в город Мариуполь будет проводиться проверка наличия документов, удостоверяющих личность. Граждане без документов не смогут въехать в город", — сообщил официальный сайт «Динамо» (Киев) и на всякий случай привел координаты своего офицера безопасности Анатолия Беньковского.
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