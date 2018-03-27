1 апреля болельщиков киевского «Динамо» пустят в Мариуполь только по паспортам

Долго киевское «Динамо» отбивалось от поездки в Мариуполь на игру Чемпионата Украины, отчаянно судилось (вплоть до международного арбитража), несло потери (клубу братьев Суркисов было объявлено техническое поражение), но все равно пришла пора нанести визит в промышленный город у Азовского моря.

1 апреля местный «Мариуполь» (ранее известный под названием «Ильичевец») в рамках 25 тура чемпионата страны примет на стадионе имени Владимира Бойко серебряных призеров прошлогоднего первенства.

С момента скандала, когда динамовцы отказались прибыть в Мариуполь, ссылаясь на близость линии фронта, в вопросе войны и мира мало что изменилось. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается. Другое дело, что приазовского города это касается лишь опосредованно, в смысле, снаряды до Мариуполя не долетают. «Динамо» же исчерпало возможности для маневров, препирательств и подковерного дриблинга, на это раз придется ехать. Вторую неявку, а значит, и еще одно техническое поражение, уже точно никто не поймет. Киевские болельщик — в первую очередь.

Кстати сказать, столичный клуб рассчитывает на поддержку своих фанатов, для которых на местном стадионе выделен гостевой сектор. При этом «Динамо» предупреждает болельщиков — для того, чтобы попасть в Мариуполь, следует подготовиться.

"При въезде в город Мариуполь будет проводиться проверка наличия документов, удостоверяющих личность. Граждане без документов не смогут въехать в город", — сообщил официальный сайт «Динамо» (Киев) и на всякий случай привел координаты своего офицера безопасности Анатолия Беньковского.