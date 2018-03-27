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Михаил Юрьев: «Организм игроков отказывался принимать часовые пояса. Однажды после установки я заснул»
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Михаил Юрьев: «Организм игроков отказывался принимать часовые пояса. Однажды после установки я заснул» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев отметил, что его команде сложно даются постоянные перелеты. Хабаровчане в этом сезоне второй раз подряд стали чемпионами страны, обыграв в финале «Енисей»​ (8:1).
— Мы не акклиматизировались и не реакклиматизировались — организм просто отказывался принимать часовые пояса, — цитирует официальный сайт ФХМР Юрьева. — Мы попали в такую неприятную ситуацию, и очень хорошо, что после матча за Суперкубок случился перерыв. Хотя «сборникам», которые поехали на «Турнир четырех наций» в Седерхамн, было еще тяжелее. И в этот момент мне за ребят стало просто боязно. Потом мы вернулись в Хабаровск и буквально на следующий день вышли на матч с «Байкал-Энергией» — этот момент был архисложным. Играть после 9-часового перелета и смены нескольких часовых поясов просто невероятно тяжело — я это знаю по себе. У меня был такой опыт: однажды после установки я просто заснул. Словом, это был катастрофический срыв акклиматизации.
— В мае прошлого года на совещании главных тренеров клубов суперлиги вы делали свое предложение по календарю — с четырьмя выездными матчами вместо двух.
— Посмотрите, как составлялись календари в советское время: на выезде играли 4−5 матчей подряд, а выезда было, максимум, два-три. Кто бы что ни говорил, но сейчас признают, что тогда все было не так плохо. И мы делали подобное предложение еще 4 года назад, в мой первый сезон работы в Хабаровске. 6 июля прошлого года был опубликован проект календаря Чемпионата России, а 9 июля я приезжал с нашим предложением в Москву, но услышал, что «уже поздно». Хотя на тот момент еще даже не было известно, сколько команд сыграет в суперлиге — 14 или 16.
— Злые языки твердили, что в прошлом сезоне «СКА-Нефтянику» удалось стать чемпионом потому, что лучшие игроки «Енисея» уехали в Швецию… Нынешняя победа важна с точки зрения психологии?
— Может быть, в таком случае не стоило проводить чемпионат в прошлом году вообще? Безусловно, эта победа важна и она более тяжелая. Я не обращаю внимания на счет — это не самое главное в матче. Минут 60 ход финала был очень и очень непростой. Поэтому, повторюсь, победа далась нам очень тяжело, но была нам очень нужна.
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