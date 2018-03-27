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За путевку в финал Всероссийского турнира сражаются вологодские волейболисты
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За путевку в финал Всероссийского турнира сражаются вологодские волейболисты 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Заключительные матчи по волейболу в рамках Всероссийских соревнований проходят в Вологде. Со счетом 3:1 вологодских спортсменов обошли петербуржцы в четвертой игре, и напряжение нарастает.
Полуфинальный этап чемпионата стартовал 22 марта и продлится до 29 числа. Играют юноши 12-13 лет. За победу в турнире борются команды из пяти городов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Приморска, Петрозаводска и Воркуты. Три игры уже за плечами спортсменов. Всего по пять встреч рассчитано на каждую волейбольную команду. Вологду представляют спортсмены клуба «ВоллейТайм».
Вологодские волейболисты встречаются со своими соперниками каждый день в 11.45. Уже прошли игры с Приморском, Воркутой и Петрозаводском. Сегодняшний матч станет решающим. По его итогам победитель получит путевку в Финал.
«В финал Всероссийского масштаба за всю историю вологодского волейбола юноши не выходили. Поэтому основная задача — победить. Мы готовились к этому чемпионату основательно, настрой боевой. Сегодняшний соперник — сильнейшие ребята из Петербурга, но мы не уступили им в подготовке. В ходе всех трех таймов разрыв составил минимальное количество очков», — рассказал тренер клуба «ВоллейТайм» Алексей Макаренков.
28 марта состоится завершающая серия игр. Команды, занявшие призовые места, получат путевку в финал первенства России по волейболу. Спортивные баталии проходят на паркете СК «Юбилейный» на ул. Зосимовской, 58. Начало игр в 10.00. Вход свободный.
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