Минское «Динамо» не будет менять тренера в межсезонье

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер продолжит работать с командой, сообщает БЕЛТА. «Определенная положительная динамика была достигнута, и тренерский штаб сегодня находится на марше, как говорят военные, — сказал председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич . — Поэтому менять коней на переправе считаю нецелесообразным, надо дать еще один шанс развить все положительное, что было в клубе, и попытаться доставить большее удовольствие нашим болельщикам, чем это мы сделали в сезоне-2017/18». Напомним, под руководством Дуайера «Динамо» заняло десятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Ранее 40-летний канадец работал в КХЛ с «Медвешчаком», после чего возглавлял швейцарскую «Амбри-Пиотту».