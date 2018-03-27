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Минское «Динамо» не будет менять тренера в межсезонье
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Минское «Динамо» не будет менять тренера в межсезонье 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер продолжит работать с командой, сообщает БЕЛТА.
«Определенная положительная динамика была достигнута, и тренерский штаб сегодня находится на марше, как говорят военные, — сказал председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич. — Поэтому менять коней на переправе считаю нецелесообразным, надо дать еще один шанс развить все положительное, что было в клубе, и попытаться доставить большее удовольствие нашим болельщикам, чем это мы сделали в сезоне-2017/18».
Напомним, под руководством Дуайера «Динамо» заняло десятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.
Ранее 40-летний канадец работал в КХЛ с «Медвешчаком», после чего возглавлял швейцарскую «Амбри-Пиотту».
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