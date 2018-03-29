ВК «Зенит» передаст средства с продажи билетов в фонд помощи пострадавшим в Кемерове

Первая встреча 1/2 финала плей-офф чемпионата России по волейболу между «Зенитом» и «Кузбассом» пройдет 31 марта.

"Волейбольный клуб «Зенит-Казань» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении клуба.

ТАСС: последние новости

Футболисты "Амкара" и "Локомотива" выйдут на матч чемпионата России в траурных футболках

Россияне Даянов и Мыскин стали победителями первого в истории ЧЕ по волейболу на снегу

Матч 24-го тура РФПЛ между "Ахматом" и "СКА-Хабаровском" пройдет на резервном стадионе