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ВК «Зенит» передаст средства с продажи билетов в фонд помощи пострадавшим в Кемерове
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ВК «Зенит» передаст средства с продажи билетов в фонд помощи пострадавшим в Кемерове 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 29 марта. Казанский волейбольный клуб «Зенит» передаст все средства, вырученные с продажи билетов на первую встречу полуфинальной серии плей-офф чемпионата России против кемеровского «Кузбасса», в фонд помощи пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».
Пожар в Кемерове произошел 25 марта, на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей. Средства будут переведены на счет Кемеровского регионального отделения российского Красного Креста.
"Волейбольный клуб «Зенит-Казань» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении клуба.
Первая встреча 1/2 финала плей-офф чемпионата России по волейболу между «Зенитом» и «Кузбассом» пройдет 31 марта.
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