Александр Лукашенко — минскому «Динамо»: «Чтобы межсезонку не провалили»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководством минского «Динамо» пожелал команде хорошо подготовиться к следующему сезону. Ранее стало известно, что белорусский клуб оставит тренерский штаб, который работал в этом чемпионате.

— Чтобы мы межсезонку не провалили, — приводит БЕЛТА слова Лукашенко. — А то у нас так: лыжники провалили, хоккеисты провалили, другие виды спорта провалили, а потом будем во время международных соревнований оправдываться и догонять то, что не сделали летом.