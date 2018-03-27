Ещё
Александр Лукашенко — минскому «Динамо»: «Чтобы межсезонку не провалили»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Лукашенко — минскому «Динамо»: «Чтобы межсезонку не провалили» 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководством минского «Динамо» пожелал команде хорошо подготовиться к следующему сезону. Ранее стало известно, что белорусский клуб оставит тренерский штаб, который работал в этом чемпионате.
— Чтобы мы межсезонку не провалили, — приводит БЕЛТА слова Лукашенко. — А то у нас так: лыжники провалили, хоккеисты провалили, другие виды спорта провалили, а потом будем во время международных соревнований оправдываться и догонять то, что не сделали летом.
Спорт-Экспресс: последние новости
Источник: Спиридонов близок к переходу в "Зенит" Даянов и Мыскин выиграли первый в истории ЧЕ по волейболу на снегу Матч "Ахмат" - "СКА-Хабаровск" состоится на резервном стадионе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201840
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение