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Тренер «Локомотива»: перенос матча с «Амкаром» не наша проблема
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Тренер «Локомотива»: перенос матча с «Амкаром» не наша проблема 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал перенос матча 24-го тура российской Премьер-Лиги против пермского «Амкара» в Москву. Его слова приводит "Чемпионат.com".
"Перенос матча с «Амкаром» в Москву? Он ведь не первый. Был перенос и матча "Зенита" с «Уфой», и «Арсенала» с ЦСКА, будет перенос "Спартака" и «Крыльев».
"Играть надо там, где есть хорошие поля. Я говорил, что мы готовы ехать в Хабаровск, так что это не наша проблема", — заявил Семин.
Ранее Семин получил премию «Серебряная лань» в номинации «Тренер года».
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