Тренер «Локомотива» Семин назвал причины поражения от «Амкара» 

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России против пермского «Амкара», сообщает ТАСС.
"Все-таки сложный момент в том, что группа игроков приехала накануне матча, плюс все играли плохо, много наделали ошибок, команда играла не лучшим образом. Гол пропустили и немного растерялись, 11-метровый сыграл определенную роль в психологическом состоянии. Нужен был второй гол, тогда было бы все значительно лучше", — сказал Семин.
Встреча между «Амкаром» и «Локомотивом», которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу пермского клуба. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.