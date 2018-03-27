Семин: «В матчах с „Атлетико“ не заслуживали настолько тяжелого поражения»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в очередной раз высказался о вылете своей команды из Лиги Европы от мадридского «Атлетико».

"Объективно эта команда сильнее нас сейчас, но мы не заслуживали настолько тяжелого поражения. Это не оправдание, но объяснение: «Локо» только вкатывался в сезон, а у наших соперников он был в самом разгаре. Российским командам вообще очень сложно соперничать с топ-клубами из Европы, а с такими, как «Ницца» или «Лион» — вполне", — цитирует наставника «железнодорожников» sport24.ru.