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Семин: «В матчах с „Атлетико“ не заслуживали настолько тяжелого поражения»
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Семин: «В матчах с „Атлетико“ не заслуживали настолько тяжелого поражения» 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в очередной раз высказался о вылете своей команды из Лиги Европы от мадридского «Атлетико».
"Объективно эта команда сильнее нас сейчас, но мы не заслуживали настолько тяжелого поражения. Это не оправдание, но объяснение: «Локо» только вкатывался в сезон, а у наших соперников он был в самом разгаре. Российским командам вообще очень сложно соперничать с топ-клубами из Европы, а с такими, как «Ницца» или «Лион» — вполне", — цитирует наставника «железнодорожников» sport24.ru.
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