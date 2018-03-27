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Форвард калининградской «Балтики» попал в сборную тура за роскошный гол
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Форвард калининградской «Балтики» попал в сборную тура за роскошный гол 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
Опубликован список лучших игроков футбольной национальной лиги. В символическую сборную 29-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди клубов первого дивизиона включен форвард «Балтики» Сенин Себаи. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте ФНЛ.
Легионер уже в шестой раз попал в ТОП-11 игроков лиги. Именно гол Сенина принес балтийцам победу в Краснодаре, что позволило сократить отставание от Тамбова до 1 очка. Напомним, обе команды сражаются за четвертое место, дающее право по окончанию сезона сыграть в переходных матчах с клубами Премьер-лиги.
«Балтика» с 49-ю очками по-прежнему находится на пятом месте турнирной таблицы. Свой следующий матч балтийцы проведут во Владивостоке, где 31 марта встретятся с командой «Луч-Энергия».
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