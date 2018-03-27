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Волейбол: новосибирский «Локомотив-ЦИВС» победил нижневартовский «Университет»
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Волейбол: новосибирский «Локомотив-ЦИВС» победил нижневартовский «Университет» 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские волейболисты на встрече 27 марта в Белгороде «всухую» разгромили соперников из нижневартовского «Университета» — 3:0 (25:15, 25:20, 25:17). Игра проходила в рамках второго этапа финального турнира Молодежной лиги Чемпионата России.
Лучшими игроками стали Максим Сапожков и капитан новосибирской команды Михаил Никкель, набравшие по 13 очков. Также отличился Евгений Волков — у него в активе 12 очков.
В феврале новосибирцы уже встречались с нижневартовской командой и также победили их, правда, с менее разгромным счетом — 3:2 (18:25, 23:25, 25:18, 25:19, 15:9). Завтра, 28 марта, «Локомотиву-ЦИВС» предстоит встреча с «НОВОЙ-2» из Новокуйбышевска.
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