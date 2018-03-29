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Кобелев: не понимаю, что Рауш и Нойштедтер делают в сборной России по футболу
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Кобелев: не понимаю, что Рауш и Нойштедтер делают в сборной России по футболу 

RT на русском 13 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Кобелев прокомментировал нарушение внутреннего распорядка сборной России Романом Нойштедтером и Константином Раушем. «Если честно, был удивлён, что после такого матча, как с Бразилией, люди отправились в ресторан. Это говорит об отношении Рауша и Нойштедтера к сборной, хотя мне вообще до конца непонятно, что они делают в национальной команде. Нам говорят, что Рауша взяли в сборную за хорошую игру на клубном уровне, но в „Динамо“ он пока не впечатляет. Опять же повторюсь — это дело Черчесова. Он наказал их, как посчитал нужным. Я не берусь обсуждать меру наказания для Рауша и Нойштедтера», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом RT.
Ранее он оценил игру сборной России по футболу в мартовских контрольных матчах.
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